Coreia do Norte trava encontro com Mike Pence

Reunião foi cancelada "à última hora" por decisão do regime de Pyongyang.

Por Lusa | 02:03

O Departamento de Estado americano revelou esta quarta-feira que a Coreia do Norte cancelou "à última hora" uma reunião entre o vice-presidente Mike Pence e uma delegação de altos funcionários norte-coreanos, marcada para a Coreia do Sul.

Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, explicou que, durante a visita de Mike Pence a Pyeongchang, para a cerimónia de abertura das Olimpíadas, "surgiu a possibilidade de uma breve reunião com os líderes da delegação norte-coreana", que viria a não se realizar por decisão do regime de Pyongyang.

"O vice-presidente estava pronto para aproveitar esta oportunidade para destacar a necessidade de a Coréia do Norte abandonar seus programas ilícitos de mísseis balísticos e nucleares ", frisou Heather Nauert, em comunicado.