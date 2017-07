Coreia do Sul apresenta novo submarino para mostrar força à vizinha do Norte

Máquina de guerra consegue gerir mais de 300 objetivos em simultâneo

A Coreia do Sul adquiriu o submarino mais avançado até à data para responder à superioridade norte-coreana debaixo de água, informou esta segunda-feira a agência de contratos de Defesa do país.A marinha sul-coreana celebrou a entrega do submarino "Yu Gwan-sun", de 1.800 toneladas, nos estaleiros de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering na ilha de Geoje, perto de Busan, segundo um comunicado da Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA).O submarino, batizado com o nome de uma líder independentista do início do século, é o sexto e o mais sofisticado na classe "Chang Bogo-II", estreada em 2008.A marinha prevê utilizá-lo em dezembro, após completar a formação da futura tripulação.Um representante da DAPA destacou, no mesmo comunicado, que o "Yu Gwan-sun", de propulsão diesel, é capaz de "gerir mais de 300 objetivos em simultâneo".Equipado com uma célula de combustível, "é capaz de realizar operações debaixo de água durante dez dias ou mais sem ter de vir à superfície", acrescentou.O modelo, baseado no Tipo 209 alemão, foi vendido também pela Coreia do Sul à marinha da Indonésia.Espera-se que este novo submarino contribuía para contrariar a inferioridade da Coreia do Sul debaixo de água relativamente ao vizinho do Norte, que se acredita que tenha uma frota de pelo menos 80 submarinos.Os dois países estão tecnicamente em guerra, já que o conflito de 1950-1953 terminou com um cessar-fogo em vez de um tratado de paz.