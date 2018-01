Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreias vão desfilar juntas nos Jogos Olímpicos de Inverno

Acontecimento marca o cessar-fogo entre os países.

15:09

A Coreia do Sul e a Coreia do Norte vão desfilar juntas e sob uma única bandeira nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul, que decorrem de 9 a 25 de feveireiro deste ano.



A decisão foi tomada esta quarta-feira pelos altos membros do governo de ambos os países numa reunião de trabalho em Panmunjon, uma cidade que se encontra na zona desmilitarizada e que divide a península coreana.



A Coreia do Norte irá enviar um total de 550 pessoas aos jogos, das quais 230 fazem parte da claque, 140 são artistas e 30 são atletas de taekwondo. Para além destes, ainda é esperada uma equipa de atletas paralímpicos. Esta delegação deverá chegar a Seoul por volta do dia 25 de janeiro.