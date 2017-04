Corpos ensanguentados encontrados em apartamento

Desconhece-se, para já, qual o número de vítimas encontradas mortas, bem como a motivação do crime.



Uma pessoa, que também residia na habitação, foi detida pela polícia.Desconhece-se, para já, qual o número de vítimas encontradas mortas, bem como a motivação do crime.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As autoridades dinamarquesas encontraram, esta terça-feira, diversos corpos ensanguentados num apartamento em Copenhaga.A polícia deu com o cenário macabro durante uma operação de rotina na capital dinamarquesa, após um alerta deixado por vizinhos.Segundo relata o jornal Mirror, as vítimas deverão pertencer à mesma família e foram encontradas ensanguentadas.