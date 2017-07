Correm nus para salvar tigre de Sumatra

O evento chama-se 'Streak for Tigers' e acontece, todos os anos, no Jardim Zoológico de Londres.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 15.07.17

O evento acontecerá no próximo mês, dia 13 de Agosto, e junta vários funcionários do Jardim Zoológico de Londres, assim como qualquer amigos dos animais que queira participar. O objectivo é angariar fundos para a protecção do Tigre de Sumatra, raça que poderá entrar em extinção em breve.

O evento chama-se "Streak For Tigers" e vai já na 4.ª Edição.

Funcionários como Andy Davison, Cat Cheyne, Grant Kother e Tina Campanella têm como objectivo aumentar a consciencialização da população sobre a extinção animal. A corrida é um evento que funciona tanto em forma de protesto como em forma de angariar dinheiro.

O tigre de Sumatra está em constante ameaça de extinção devido a uma combinação entre a caça furtiva, o comércio ilegal e conflito entre humanos e vida selvagem.

A corrida anual "Streak for Tigers" já reuniu milhares de euros, garantindo assim a continuação do trabalho de conservação do Jardim Zoológico de Londres desta espécie de felinos.