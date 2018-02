Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corta os testículos do namorado com bisturi por ciúmes de outras mulheres

Mulher fingiu estar "desesperada por sexo" para atrair o homem para a sua cama.

Zhanna Nurzhanova, de 36 anos, utilizou um bisturi para cortar os testículos do namorado, R. Suleimanov, por achar que este olhava para outras mulheres. O caso aconteceu no Cazaquistão.



De acordo com a acusação, a mulher seduziu o namorado e drogou-o para o deixar sedado, pouco antes de o castrar, sem dó nem piedade.



Ciumenta, Zhanna ficou furiosa quando a irmã do namorado lhe disse que Suleimanov se sentia atraído por uma mulher chamada Karina, e quando descobriu fotografias de outras raparigas no seu telemóvel.



No dia 21 de janeiro, a mulher fingiu estar "desesperada por sexo" e sugeriu ao namorado que fizessem um jogo sexual. Assim, Zhanna amarrou os braços e as penas do homem à cama e obrigou o homem a ingerir umas pastilhas.



A mulher começou a tirar a roupa e começou a acusá-lo de a trair com outras mulheres. Disferiu-lhe vários golpes com uma vara de alumínio no rosto e na cabeça.



Por último, a paquistanesa pegou numa seringa e e injetou anestesia em torno das virilhas do homem. Por último, pegou num bisturi fez cortes profundos nos testículos do namorado, até que este começou a jorrar sangue violentamente.



Zhanna acabou por vestir o homem e levá-lo ao hospital, onde foi mais tarde detida. A mulher pode enfrentar até dez anos de prisão.



O homem acabou por ter de remover os testículos, no entanto, isso não deve comprometer a sua atividade sexual no futuro, apesar de o impedir de ser pai para todo o sempre.