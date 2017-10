Corta paraquedas da mulher para ficar com a amante do Tinder

Sargento tentou matar a mulher diversas vezes e queria ficar com o dinheiro do seguro de vida.

Um sargento das Forças Armadas inglesas está a ser julgado por três crimes de tentativa de homicídio da própria mulher. Emile Cilliers, de 37 anos, queria ficar com a amante que tinha conhecido na aplicação de encontros Tinder. Por isso engendrou vários planos para matar a mulher Victoria, de forma a receber 135 mil euros do seguro de vida.



Depois de alegadamente ter mexido numa válvula de gás em casa, para que a mulher morresse intoxicada, Emile decidiu atuar quando Victoria se preparava para fazer um salto de paraquedas. O sargento cortou e retirou partes essenciais do paraquedas de Victoria, sabotando também o paraquedas sobressalente.



Quando a inglesa saltou e tentou abrir o paraquedas reparou que este não estava a funcionar e entrou em pânico. Caiu mais de mil metros a grande velocidade e em espiral mas, como por milagre, sobreviveu à queda.



O sargento começou agora a ser julgado pelos crimes. "A julgar pela maneira como aconteceu tudo estava à espera de encontra-la morta. Embora tivesse sido gravemente ferida, foi quase por milagre que sobreviveu", conta o procurador Michael Bowes QC, ao The Sun.