Corta pénis a rapaz de 15 anos por desconfiar de caso com a filha

Um homem paquistanês cortou o pénis a um rapaz de 15 anos por desconfiar que este estava a dormir com a sua filha. Além de mutilar o jovem, o homem também lhe atacou os olhos, deixando-o cego.

A família do rapaz diz que este foi raptado pelo homem com a ajuda de três amigos. "O pai da rapariga e os seus cúmplices raptaram o nosso filho quando ele estava na escola e levaram-no para um local deserto perto do rio. Cortaram-lhe o órgão sexual, atacaram-lhe os olhos e depois fugiram", conta o pai do rapaz, citado pelo Daily Mail.

O jovem foi encontrado por um desconhecido que estava a passar no local e levado para o hospital. Os médicos conseguiram salvar-lhe a vida mas o rapaz ficou com danos irreversíveis.

Os presumíveis atacantes já foram detidos.

