Costa defende mais coordenação de políticas orçamentais e com o BCE

"É uma ideia que vem desde o relatório dos cinco presidentes e que, felizmente, Portugal tem continuadamente apoiado", disse, quando questionado sobre as diferenças.



Para António Costa, a evolução para "um verdadeiro fundo monetário europeu", patente nas conclusões, para permitir "melhores condições de gestão das dívidas soberanas e, assim, também mobilizarmos recursos para aquilo que é essencial: aumentar o investimento, tendo em vista criar melhores condições para o crescimento, para o emprego".



"Acho que a capacidade orçamental própria da União Europeia ganharia muito se recursos que estamos a consumir dessa forma, pudessem ser mais inteligentemente encaminhados para essa dimensão da capacidade orçamental própria da zona euro".



António Costa sublinhou também a necessidade de conclusão do mercado interno, nomeadamente da energia e o mercado digita.



O chefe de Governo português insistiu no apoio à "concretização do pilar europeu dos direitos sociais", para que a Europa esteja assente não só numa economia próspera mas também num "modelo social, que tem sido uma das chaves" da sua afirmação global.



Na segunda cimeira de países do sul da Europa, participaram hoje, além do chefe do Governo português, os presidentes do Chipre (Nikos Anastasiades) e de França (François Hollande) e os primeiros-ministros de Espanha (Mariano Rajoy), Malta (Joseph Muscat), Grécia (Alexis Tsipras) e Itália (Paolo Gentiloni).



Esta foi a primeira vez que participam os líderes dos sete países, depois de Rajoy não ter estado presente na primeira edição, em setembro passado, em Atenas, Grécia, por o seu governo estar em gestão.



O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu hoje maior coordenação das políticas orçamentais europeias e destas com as políticas do Banco Central Europeu, enquanto "condições essenciais para o crescimento e o emprego"."Uma maior coordenação das políticas orçamentais, e das políticas orçamentais com as políticas do Banco Central Europeu, são condições essenciais para o crescimento e o emprego", defendeu António Costa, durante a declaração final conjunta das chefes de Estado e de Governo dos países do sul da União Europeia.O anfitrião da cimeira dos países do Sul, que decorreu hoje, em Lisboa, defendeu também a conclusão da "união económica e monetária, melhorando os mecanismos de prevenção de riscos, nomeadamente na área da união bancária, mecanismos que respondam aos choques assimétricos, em particular no mercado do trabalho".