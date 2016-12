Costa envia mensagem a Merkel a condenar "ataque infame"

O primeiro-ministro, António Costa, enviou esta segunda-feira um telegrama à chanceler alemã, Angela Merkel, a condenar o "ataque infame" hoje ocorrido em Berlim, que matou nove pessoas, manifestando condolências e apelando a uma luta unida contra o terrorismo.

"Cara Angela, estou profundamente chocado com o ataque infame hoje ocorrido em Berlim. Aceite por favor as minhas sinceras condolências pelas vidas perdidas e os meus melhores desejos de recuperação dos feridos. O terrorismo é uma ameaça que temos de enfrentar juntos e numa frente unida", escreveu António Costa no telegrama enviado a Angela Merkel, ao qual a agência Lusa teve acesso.

Hoje, pelas 20h15 locais (19h15 em Lisboa), um veículo pesado entrou numa zona pedonal de um mercado de Natal em Berlim, causando nove mortos e dezenas de feridos, informou a polícia germânica.



O condutor já foi entretanto detido pelas autoridades, perto do local do incidente.

