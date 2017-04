Costa quer UE rapidamente unida para enfrentar a ameaça do terrorismo

O primeiro-ministro condenou esta sexta-feira "o atentado" em Estocolmo e salientou que o terrorismo é uma ameaça que está bem presente nas sociedades, exigindo que a União Europeia "rapidamente" se una para enfrentar as "verdadeiras ameaças".

António Costa assumiu esta posição em declarações aos jornalistas, à entrada para a sessão de lançamento do segundo volume da biografia do antigo Presidente da República Jorge Sampaio na Fundação Calouste Gulbenkian, da autoria do jornalista José Pedro Castanheira.

"Já tive a oportunidade de manifestar a minha solidariedade ao meu homólogo sueco [Stefan Lofven] após mais este atentado terrorista. Estamos perante mais um sinal de que se trata de uma ameaça comum que deve unir todos os governos europeus no combate ao terrorismo", declarou o primeiro-ministro.



Para António Costa, o terrorismo "representa uma ameaça que está presente nas nossas sociedades e à qual temos de fazer face".



"Este é mais um sinal de que a União Europeia tem de rapidamente saber unir-se para enfrentar as suas verdadeiras ameaças", sustentou o líder do executivo.









"Temos de possuir a máxima proteção possível contra estas ameaças", acrescentou.



Um camião avançou hoje ao princípio da tarde sobre várias pessoas e foi embater na montra de uma loja da rua Drottninggatan, uma via pedonal no centro da capital sueca, fazendo pelo menos dois mortos e um grande número de feridos.



O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, já afirmou que "tudo aponta para um atentado terrorista".



A imprensa sueca noticiou por seu lado que três a cinco pessoas terão morrido no ataque, mas as autoridades não confirmaram esses números até ao momento.



