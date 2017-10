Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança a tocar em artista nu gera polémica

Caso aconteceu durante uma performance no Museu de Arte Moderna.

30.09.17

As imagens divulgadas nas redes sociais de uma criança a tocar nos pés de um artista nu estão a gerar polémica. Tudo aconteceu esta terça-feira, numa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Brasil, durante a performance "La Bête" que é a leitura interpretativa da obra "Bicho" da escultora e cantora Lygia Clark.



Nas fotografias e vídeos é possível ver o protagonista da peça no centro da sala, totalmente despido, e alguns membros do público a interagirem com o artista, tocando-lhe no corpo e mudando as posições em que se encontra.



A polémica surge quando uma criança, acompanhada por uma mulher, se aproxima do artista e lhe toca nos pés e numa das mãos.



Há quem fale em nudez artística e há quem diga ainda que esse tipo de arte não é adequado para crianças. O museu já partilhou uma nota de esclarecimento onde afirma que a sala onde se encontrava a decorrer a performance "estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo nudez artística".