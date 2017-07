Criança angaria dinheiro para comprar cadeira de rodas ao melhor amigo

Campanha para juntar fundos excedeu o valor necessário para ajudar Kamden.

20:04

Um menino norte-americano de oito anos angariou dinheiro através de um site para poder oferecer uma cadeira de rodas ao seu melhor amigo. O plano de Paul, de arrecadar 3900 dólares – cerca de 3320 euros – já foi batido e Kamden vai mesmo ter um novo meio para se deslocar.

Os dois conheceram-se no jardim-de-infância e tornaram-se instantaneamente melhores amigos. Quando os dois visitaram uma quinta na Califórnia, de onde são naturais, Kamden teve um acidente com a sua pesada e desconfortável cadeira e caiu ao chão.

Paul, em choque, decidiu que tinha de tomar uma iniciativa. A família do seu amigo não tinha dinheiro para lhe comprar uma nova por isso começou um site de angariação de fundos onde contou toda a história e pediu ajuda.

"O que contribuiu para a amizade é o facto de o Paul não ver o Kamdem como uma pessoa deficiente. E o Kam é mesmo genuíno quando está com o amigo", contou a mãe de Kamden ao site TODAY.

Na página, alojada no site GoFundMe, o menino conta que "adoram ir ao McDonald’s e jogar no parque". "O meu amigo Kamden nasceu com ‘qualquer coisa’ na coluna e não pode andar. Está numa cadeira de rodas mesmo antes de eu o conhecer. Esta já caiu muitas vezes e ele tem dificuldade em puxá-la porque é muito pesada", escreve ainda Paul no texto onde explica porque está a pedir o dinheiro.

Na mais recente atualização, Paul refere que já conseguiu o dinheiro suficiente e que as medidas para a nova cadeira já estão a ser tiradas. "Estamos imensamente agradecidos a todos. Obrigada por embarcarem nesta viagem connosco", conclui.