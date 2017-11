Criança compra viagem para família à Disneyland enquanto o pai dorme

Populares fizeram justiça com as próprias mãos.

Valor representa um aumento em relação ao previsto por Trump, pagando por mais militares no ativo, aeronaves e navios do que ele pedira.

Mundo

Em dezembro de 2015, líder do partido de extrema-direita, publicou três fotos de execuções no Twitter com o comentário "Estado Islâmico, é isso".