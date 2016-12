Criança de 11 anos rouba carro e mata peão na China

Um rapaz chinês de 11 anos roubou um carro e matou um peão depois de provocar um acidente, divulgou hoje a imprensa chinesa.



O rapaz, um apaixonado por automóveis que segue na internet sites que ensinam a conduzir, quis passar à prática na segunda-feira, na cidade de Taicang, próximo de Xangai, referiu o jornal O Quotidiano de Taicang, na sua conta da rede social WeChat.



O jovem entrou num carro que estava aberto no estacionamento de uma agência de aluguer e, a seguir, foi para a estrada.





Ao tentar passar por um outro veículo, atingiu um peão e depois continuou a sua viagem sem parar, de acordo com o jornal.O peão, um jovem que iria tornar-se pai de família, morreu no dia seguinte no hospital, segundo a mesma fonte.A polícia encontrou o rapaz de 11 anos, que foi detido, e as autoridades estão a investigar o caso.