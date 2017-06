Criança de 5 anos confirmada como a vítima mais jovem do fogo de Londres

"Todos sentimos a falta do nosso bondoso, energético e generoso rapazinho". Num comunicado emotivo, a família de Isaac Paulous confirma que o rapaz de 5 anos foi identificado como a vítima mais jovem do fogo da torre Grenfell, que matou pelo menos 79 pessoas em Londres.



Descoberto no 13º andar do edifício, Isaac era uma das pessoas dadas como desaparecidas. A morte da sua mãe já tinha sido confirmada anteriormente. As autoridades mantêm o balanço de vítimas mortais em 79, mas avisam que os números verdadeiros podem nunca vir a ser conhecidos. Muitos permanecem desaparecidos, e a polícia não tem a certeza de ter todos os dados sobre todas as pessoas que estariam na torre. Até agora, foram identificadas 20 pessoas.





Governo identifica 95 edifícios com revestimento perigoso



"Neste momento, 95 edifícios em 32 áreas com diferentes autoridades locais falharam nos testes, o que representa uma taxa de insucesso de 100 por cento", confiram o porta-voz de May aos jornalistas, citado pelas Reuters.



O governo prometeu fazer testes em 600 edifícios e , até agora, os resultados obtidos em 95 deles são desastrosos. O oficial que lidera a investigação à torre de Grenfell diz que os revestimento usado no edifício falhou todos os testes. A polícia considera apresentar queixas criminais, incluindo homicídio, por causa do fogo



O fabricante americano Arconic Inc anunciou que vai deixar de vender o revestimento REynobond PE, que foi usado em obras de remodelação recentes na torre de Grenfell









