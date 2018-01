Criança de 8 anos morre ao cair em sarjeta

Menino não terá visto o buraco devido a uma deficiência visual.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:48

Um menino de oito anos morreu esta terça-feira ao cair numa sarjeta sem tampa perto da casa onde vivia com a família. O episódio aconteceu em Campos Novos, no estado de Santa Catarina, no Brasil.

Ao que tudo indica, o menino, provavelmente devido à sua deficiência visual, não percebeu que a sarjeta, que leva às galerias subterrâneas de esgoto e de águas pluviais, se encontrava destapada. A criança acabou por cair de uma altura de um metro e meio, ficando com várias parte do corpo fraturadas. No entanto, e segundo os bombeiros, a criança acabaria por morrer por afogamento.

Várias pessoas presentes no local conseguiram retirar o menino da galeria subterrânea ainda antes da chegada dos bombeiros. Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível reanimar a criança.



Há vários dias que chove torrencialmente naquela zona, provocando muitas poças de água no estado de Santa Catarina. Durante estes acontecimentos, é comum para os moradores a retirada das tampas dos "Bueiros", nome pelo qual as sarjetas são conhecidas na zona, para que a água das chuvas escoe mais rapidamente e não atinja as garagens.



No entanto, esta mudança pode tornar-se um risco acrescido para os indivíduos que não tenham conhecimento da situação, como parece ter sido o caso.