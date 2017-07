Criança de quatro anos mata cachorro da família

Atirou o cão pela janela e a mãe está preocupada com a saúde mental do filho.

Quando a mãe descobriu o cão, sem vida, na parte de trás do jardim, já os filhos lhe tinham contado a trágica história do animal. Pode confirmar o que aconteceu através das imagens da câmara de vídeovigilância montada no exterior da casa - o vídeo mostrou o filho, de quatro anos, a atirar o animal pela janela.

A mulher, que não se quis identificar, contou o caso no Mumsnet, uma plataforma inglesa de apoio aos pais. Conta que a criança ficou estarrecida a olhar para o cão e que depois correu a contar o que tinha acontecido ao irmão, de seis anos e depois ao mano mais velho, de nove anos.



Os três irmãos taparam o cão, tentando que este acordasse, mas sem sucesso. A mãe estranhou que eles quisessem ir para a cama às oito da noite e, quando deu pela falta do cão, perguntou-lhe o que tinha acontecido. O mais novo confessou, e a mãe explodiu.

"Com uma voz muito calma, contou-me o que tinha acontecido (…) eu não lidei da forma mais correta, e provavelmente traumatizei o meu filho", revela.

"Gritei com ele enquanto as lágrimas estavam a cair do meu rosto (…) senti tanta pena do meu cão", detaçha a mulher, que tinha levado o animal para casa apenas há sete dias.

A mãe foi até ao fórum Mumsnet à procura de conselhos, uma vez que suspeita que esta atitude do filho possa significar que tenha algum distúrbio.

Contudo, o debate tomou rapidamente escalou para uma discussão acesa, com muitas utilizadora a acusarem a mãe de ser negligente por deixar o cão à mercê dos filhos. O tom subiu de de tal forma que os moderadores decidiram apagar a publicação.