Criança de seis anos entre os quatro feridos de tiroteio nos EUA

Uma criança de seis anos está entre as quatro vítimas de um novo tiroteio nos Estados Unidos. Um homem abriu fogo à porta de um restaurante em San Antonio, na Califórnia, ferindo quatro pessoas da mesma família, incluindo o menor.



O chefe da polícia local, William McManus, revela à CBS que dois dos adultos que foram baleados correm risco de vida. A criança foi ferida numa perna e estará fora de perigo de vida.



Segundo avança a polícia, o caso aconteceu pelas 20h40 locais (2h40 em Portugal), quando o grupo atingido esperava pela sua vez à porta do restaurante. A polícia avança que não que o tiroteio seja aleatório, referindo que a família tem um historial de violência.



O atacante usou uma aram semi-automática, e uma das rajadas furou a parede, com as balas a entrar no restaurante.