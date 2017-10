Criança desaparecida encontrada abraçada ao cão

Menina esteve sete horas perdida sempre com o animal por perto.

Uma menina de dois anos desapareceu durante um passeio com o pai e o cão, na serra de Gredos, em Espanha. A criança, chamada Emma, foi encontrada sete horas depois, graças ao cão e às pegadas dos sapatos deixadas perto da casa de uma vizinha.

Emma estava a quatro quilómetros do local onde tinha sido vista pela última vez, quando foi encontrada pela Guarda Civil, no meio de vegetação e coberta pelo cão, chamado Kie, um podengo ainda jovem.

Segundo o jornal espanhol El País, a Guarda Civil disse que Emma, o cão, e o pai saíram de casa ao final do dia de segunda-feira para dar um passeio. Quando estavam a regressar, o pai perdeu a menina de vista e ligou para o 112, que recebeu o aviso às 18h20, hora em Lisboa.

As autoridades começaram as buscas com a ajuda dos pais da criança e de vários voluntários das populações mais próximas. Uma vizinha contou aos pais de Emma que pensou ter ouvido a menina a passar ao pé de sua casa e, bastante perto, os agentes encontraram pegadas da menor.

Depois de sete horas de buscas intensas, os membros da equipa de resgate ouviram o cão a ladrar e seguiram o sinal do animal. Encontraram a criança em posição fetal, "a tremer e abraçada ao cão", afirmou um sargento da polícia local. "Se não tivesse sido o cão, não a encontrávamos", admitiu um dos responsáveis pelo resgate da menina.

Emma foi assistida no local, e em seguida, foi levada para junto dos pais, que estavam à sua espera num posto de comando que as autoridades montaram.