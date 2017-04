Criança internada com larvas de mosca na cabeça

Uma menina de cinco anos está internada no Hospital Maria Lucinda, em Recife, no Brasil, devido a uma infestação de larvas de mosca na cabeça.

O caso está a ser investigado pela Polícia local e acompanhado pela Protecção de Menores, que fez a denúncia de suspeita de maus-tratos às autoridades.

De acordo com o site brasileiro G1, a menina tinha piolhos na cabeça há meses. "De tanto coçar por causa dos piolhos, ficou com feridas na cabeça. As moscas aproveitaram as feridas para depositarem lá os ovos, disse à plataforma uma fonte da Proteção de Menores.

A criança terá sido levada ao hospital pela avó materna quando esta se apercebeu das larvas.

Os pais da menina disseram que a criança fazia tudo sozinha, que cuidava de si e comia sem ajuda de ninguém e não gostava que lhe mexessem na cabeça. O casal alegou que por essa razão não se tinham apercebido das larvas.

"O que me surpreende é que eles não vivem num lugar de extrema pobreza. É uma casa humilde, mas limpa e organizada. É um caso de negligência sem justificação. Isto não aconteceu de um dia para outro, tem meses", contou a mesma fonte adiantando que quer tirar a guarda aos pais.

O casal tem mais dois filhos. Um menino, de dois anos, e uma menina, de três, que tinham lêndeas na cabeça. O hospital confirmou que, tal como a irmã, já estão a ser tratadas e todos se encontram bem.

Quando a menina de cinco anos sair do hospital vai ficar com uma tia ou com a avó materna até que a justiça decida o seu destino.

