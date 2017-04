Criança morre esmagada em restaurante giratório

O menino ainda foi levado para o hospital mas não resistiu aos graves ferimentos que sofreu na cabeça.

Um menino de cinco anos morreu esmagado num restaurante giratório situado no topo de um edifício no estado norte-americano de Atlanta. A criança estava a almoçar com os pais no momento da tragédia.O restaurante fica no 72º. Andar do hotel Westin Peachtree Plaza e gira no sentido dos ponteiros do relógio para mostrar as vistas da cidade. Charlie ter-se-á afastado da mesa dos pais enquanto estes comiam e terá ficado entalado entre a parede e uma mesa enquanto o estabelecimento continuava a rodar."Acreditamos que tenha perdido os pais de vista e que tenha entrado em pânico, acabando por se colocar naquela situação. Uma criança pequena não sabe o que fazer nestes momentos e o seu pequeno corpo ficou esmagado", declarou Warren Pickard, o porta-voz da polícia de Atlanta, citado pelo canal WSB-TV.