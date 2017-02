Criança norte-americana morta no primeiro ataque de Trump ao Iémen

O primeiro ataque aprovado por Donald Trump matou uma menina norte-americana de oito anos.

Nawar era filha do cidadão norte-americano Anwar al-Awlaki, radical islâmico, que constava na lista negra da CIA, morto num ataque dos EUA ao Iémen em setembro de 2011.

A morte da criança foi confirmada pelo Exército dos EUA ao jornal britânico The Guardian, mas o coronel John Thomas nega que as forças militares conhecessem Nawar antes de avançarem com a operação.

À mesma publicação, o avô da menina, Nasser al-Awlaki, disse não acreditar que o objetivo dos EUA fosse matar a neta, baleada no pescoço enquanto estava em casa da mãe.

O Comando de Operações está a ser agora sujeito a inquérito preliminar para determinar se será feita uma investigação completa sobre as alegadas mortes de civis.

Durante a pré-campanha, o novo presidente dos EUA, deu uma entrevista à Fox News, onde afirmou que era necessário matar os familiares dos suspeitos de terrorismo.

