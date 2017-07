Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança que pagou multa por vender limonada convidada para mercados

Menina recebeu convites de festivais, mercados e empresas.

12:41

A menina britânica de cinco anos que, na semana passada, foi multada por um polícia por estar a vender limonada caseira sem permissão já foi convidada para montar a sua banca em dezenas de festivais, mercados e empresas. A história tornou-se viral após a criança, que teria de pagar 120 euros, ter sido abordada pelo agente e começar a chorar.



Andre, pai da menina e professor, acudiu-lhe e justificou que esta não queria "fazer lucro": "A minha filha ficou muito triste e foi a chorar o caminho todo até casa, repetindo que tinha feito algo muito grave", disse aos media locais.



Agora, a jovem vai ter a oportunidade de vender a limonada a 50 cêntimos em diversos locais que querem recebê-la. A novidade foi dada por Andre que, no Twitter, escreveu que a família ficou "assoberbada com as respostas que tem recebido de pessoas de todo o mundo".



"Dezenas de festivais, mercados e empresas deram-nos uma oportunidade para montarmos uma banca de limonada. […] Este verão seria ótimo ver crianças e jovens por todo o país a mostrar as coisas positivas que são capazes de fazer", acrescentou o pai.



Entretanto, um porta-voz da autoridade local disse lamentar o que tinha acontecido. "Esperamos dos nossos polícias o uso sensato dos poderes, tal não aconteceu", admite.



"A multa será cancelada", afirma lamentando o sucedido.