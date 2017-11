Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança salva-se quase por milagre de atropelamento por camião

Incidente ocorreu após menino ter saído de um autocarro com amigos.

15:40

Um menino salvou-se quase por milagre de atropelamento por um camião em Høyanger, na Noruega. Apesar de não se saber ao certo a data em que o incidente ocorreu, nas imagens, agora divulgadas pelos jornais locais, é possível ver a criança a sair de um autocarro com alguns amigos e, como não olhou para a estrada, não viu que se aproximava perigosamente um camião.



O condutor do pesado travou a fundo e conseguiu parar o camião antes que este atropelasse o menino. A criança começou a correr para tentar fugir ao veículo.



O incidente foi filmado por outro condutor que passava no local naquele momento. Tor Bjørn Kyrkjebø revelou ao canal norueguês NRK que viu "o que estava prestes a acontecer" mas que "não havia nada que pudesse fazer". Apenas conseguiu "acender as luzes e buzinar para alertar o tráfego e as crianças do perigo".



O vídeo foi divulgado, segundo o mesmo, para prevenir que o mesmo aconteça a outros meninos.