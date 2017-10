Crianças abandonadas dentro de carro rebocado

Veículo estava totalmente fechado.

03.10.17

Um veículo com duas crianças dentro foi rebocado esta segunda-feira à tarde em Belém, no Brasil.



O carro tinha sido autuado por estar estacionado num passeio. Quando as autoridades começaram a rebocar o veículo, a proprietária apareceu e avisou que tinha os filhos a dormir dentro do carro, que estava totalmente fechado.

De acordo com o site brasileiro G1, a mãe recusou-se a retirar as crianças do veículo para as autoridades continuarem o seu trabalho.

A mulher está a ser acusada de ter resistido a uma ordem das autoridades e do crime de abandono de menores. A Comissão de Proteção de Menores também está a acompanhar a situação.