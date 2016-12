Crianças recebem brinquedos sexuais para o Natal

Nem todos recebem o que pediram no Natal. É caso de duas meninas de Rhode Island, que receberam uma encomenda com presentes capaz de as por diretamente na lista dos malcomportados do Pai Natal. Devido a um erro da Amazon, as duas crianças receberam uma caixa com brinquedos sexuais.

Alex Bai, pai de uma das meninas, encomendou dois fogões de brincar, um para a filha e outro para oferecer a uma amiga da menor. Quando recebeu a encomenda, a etiqueta correspondia ao pedido feito no site da Amazon mas, ao abrir as caixas, ele e a filha foram surpreendidos com uma parafernália de vários brinquedos sexuais.

Completamente irado, o homem reclamou com a distribuidora, que assumiu o erro e comprometeu-se a reembolsar Alex Bai, oferecendo-lhe um desconto de 10 dólares (cerca de 8 euros) na próxima encomenda.

Ainda assim, o pai não ficou contente. "Eles não estão a levar o caso a sério, não percebem o quão potencialmente perigoso e embaraçoso pode ser. Imaginem que tinha oferecido isto a uma criança sem abrir primeiro!", lamenta Alex Bai.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito