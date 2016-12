Crias de orangotango resgatadas na Tailândia

"[Os agentes] concordaram comprar os dois orangotangos por 700.000 bahts (19.400 dólares ou 18.500 euros) e transferiram um sinal de 100.000 bahts para uma conta bancária quer pertencia a um homem tailandês", disse à agência AFP.Os agentes disfarçados combinaram ir buscar os macacos bebés junto a um supermercado nos arredores de Banguecoque, a 21 de dezembro, onde os animais foram entregues por um taxista.O condutor foi detido mas acabou por ser ilibado pelas autoridades que concluíram que não fazia parte do gangue de traficantes, de acordo com Anothorn Srithongbai, do departamento de vida selvagem da polícia."Em relação ao verdadeiro traficante, ainda estamos a investigar", disse.Os orangotangos são nativos da Malásia e da Indonésia mas são frequentemente traficados ilegalmente no sudeste asiático, com destino a jardins zoológicos privados ou para serem animais de estimação.