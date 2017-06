Criminoso capturado 32 anos depois de ter fugido da prisão

Steven Dishman era um dos homens há mais tempo procurado pelas autoridades dos Estados Unidos. Foi capturado este domingo pela polícia do estado do Arkansas, 32 anos depois de se ter evadido da prisão da mesma cidade.

O homem, agora com 60 anos, fugiu da prisão a 28 de maio de 1985 e estava já há um ano a cumprir pena de prisão de sete anos por uma serie de crimes de roubo.



De acordo com o jornal Arkansas Online, o juiz encarregue do caso ponderava, na altura, dar-lhe liberdade condicional em dezembro de 1987 por "bom comportamento".

Steven vai agora cumprir o resto da pena, cerca de seis anos, e segundo a tradição da jurisprudência norte-americana, a sentença deverá ser agravada pelos anos que esteve fugido da justiça.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito