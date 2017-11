Criminosos assaltam hotel de luxo em São Paulo

Assaltantes roubaram caixa do hotel, equipamentos de alto custo e todos os pertences de valor dos funcionários.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:39

Oito criminosos armados assaltaram na madrugada desta terça-feira o Hotel Golden Tulip, um hotel de luxo no elegante bairro dos Jardins, uma das áreas mais nobres da cidade brasileira de São Paulo. O assalto ao Golden Tulip, muito frequentado por executivos que viajam a São Paulo a negócios, ocorreu por volta das 2h40 horas locais, 4h40 em Lisboa.

Os assaltantes chegaram numa carrinha Fiat Fiorino, irromperam pelo hall do hotel já de arma em punho e dominaram sem dificuldades os funcionários. Roubaram a caixa do hotel, equipamentos de alto custo e todos os pertences de valor dos funcionários, como carteiras, jóias e telemóveis.

Ao sairem, os ladrões levaram com eles a central de vídeovigilância do estabelecimento, para não deixarem imagens da sua acção. E, num assomo de ousadia, também levaram o caixa multibanco que funcionava junto à recepção do Golden Tulip, que foi arrancado e colocado na carrinha que levara os criminosos até ao hotel, localizado junto à Alameda Campinas, uma rua que concentra vários hotéis de alto padrão.

Como os criminosos que tinham chegado no compartimento de carga da Fiorino já não cabiam lá, pois estava ocupado com o caixa multibanco, os ladrões roubaram um automóvel Toyota Corolla e um Fiat 500 de clientes, que estavam estacionados na garagem. Segundo os funcionários, os ladrões em nenhum momento subiram aos andares superiores, onde dormiam hóspedes de várias regiões do Brasil e de outros países.

Apesar de ser uma região de altíssimo padrão, onde vivem milionários e executivos brasileiros e estrangeiros, onde se concentra a maior parte dos hotéis de luxo de São Paulo e onde ficam os escritórios de inúmeras multinacionais e empresas brasileiras de grande porte, o bairro dos Jardins, tal como o resto da cidade, enfrenta altos índices de violência. Só de Janeiro a Setembro, a esquadra da região registou nada menos de 1600 roubos à mão armada, quer a imóveis quer a transeuntes e motoristas.