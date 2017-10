CaixaBank muda a sede de Barcelona para Valência

Em causa está a crise na Catalunha.

O conselho de administração do CaixaBank, banco que controla o BPI, decidiu esta sexta-feira em reunião extraordinária transferir a sua sede social de Barcelona para Valência, devido à possibilidade de uma declaração unilateral de independência da Catalunha.



O banco catalão adotou esta medida depois de o Conselho de Ministros espanhol ter aprovado esta sexta-feira um decreto-lei que facilita e acelera a tarefa das empresas que queiram mudar a sua sede social da Catalunha para outras regiões do país.



As empresas podem agora mudar a sede social sem terem de reunir a assembleia-geral de acionistas.



O CaixaBank seguiu a decisão do Banco Sabadell, que na quinta-feira anunciou a decisão de transferir a sua sede social para Alicante, face à incerteza criada na Catalunha.