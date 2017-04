Homem que matou esposa em escola foi pastor evangélico

O homem que matou esta segunda-feira uma professora e um aluno numa escola em San Bernardino, na Califórnia, EUA, foi pastor numa igreja evangélica durante 17 anos.

Dois mortos em tiroteio em escola primária na Califórnia

A informação foi confirmada pela mãe da docente morta à imprensa local. Irma Sykes, de 80 anos, revelou ainda que Karen Elaine Smith, de 53, casou-se em janeiro com Cedric Anderson mas, apenas uma semana depois do enlace, arrependeu-se.

No mesmo mês em que se casou, a professora começou a ser ameaçada de morte pelo marido.

"O Cedric disse que a atirava pela janela. Ela ficou chocada. Ele era tão gentil quando namoravam…", contou Irma.

Uma semana antes do ataque na escola, Karen decidiu deixar o marido de vez. Saiu da casa do casal, em Riverside e ficou ora em casa da mãe, ora com os filhos.

Irma confessa que nunca pensou que o genro, um cristão fervoroso matasse a filha.

Na segunda-feira, Cedric entrou na North Park Elementary, escola em que a mulher trabalhava e matou Karen e um aluno, Jonathan Martinez, de oito anos, que estava atrás dela. Outra criança, de nove anos, ficou ferida ao ser atingida com um tiro. Está hospitalizada, mas não corre perigo de vida.

Depois do ataque, Cedric suicidou-se.







