Culturista encontrado morto antes de pedir namorada em casamento

Sam Standerwick estava na cama depois de uma noite de diversão com os amigos.

02.10.17

Sam Standerwick era um culturista de Cowny, País de Gales e tinha 25 anos quando foi encontrado morto na cama de um hotel depois de uma noite de diversão com os amigos em Liverpool. O jovem preparava-se para pedir a namorada em casamento antes de morrer repentinamente de paragem cardíaca durante o sono.



Adrian Standerwick, pai do 'bodybuilder', afirma que o filho era saudável, mas as análises ao seu corpo comprovam que morreu de paragem cardíaca com 70% da artéria coronária bloqueada.



Sam trabalhava com o pai e queixou-se de palpitações no coração duas semanas antes de morrer.



Tinha ficado de ir ao médico depois de voltar de Liverpool.