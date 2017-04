Cunha condenado a 15 anos na Lava Jato

Em fevereiro deste ano, pediu a Moro para ser libertado devido a um aneurisma, confirmado por exames médicos, mas o magistrado recusou, garantindo que a prisão em Curitiba oferece todos os cuidados necessários.



Eduardo Cunha, que instaurou e comandou o processo que levou à destituição da presidente Dilma Rousseff no ano passado, chegou a ter poder quase ilimitado no Congresso, mas foi afastado pelo Supremo Tribunal em abril de 2016 e perdeu o mandato meses depois.Em fevereiro deste ano, pediu a Moro para ser libertado devido a um aneurisma, confirmado por exames médicos, mas o magistrado recusou, garantindo que a prisão em Curitiba oferece todos os cuidados necessários.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, foi ontem condenado a 15 anos e quatro meses de prisão por corrupção, branqueamento de capitais e evasão de divisas no âmbito da Operação Lava Jato.Cunha, preso em Curitiba desde outubro do ano passado, foi condenado por se aproveitar do cargo e receber luvas de milhões de euros da Petrobras para intermediar um negócio de exploração de petróleo no Benim. O dinheiro foi depositado numa conta secreta do político na Suíça, acusação que já lhe tinha custado a perda do mandato em 2016.A defesa de Cunha criticou a decisão do juiz Sérgio Moro, que lidera a Lava Jato, e acusou-o de "pré-julgamento", considerando "estranho e suspeito" que o político tenha sido condenado três dias após a defesa apresentar as alegações finais.