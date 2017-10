Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CUP exige uma rutura imediata com Espanha

Partido nacionalista de esquerda pede a Puigdemont para declarar de imediato a república.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente do governo autónomo da Catalunha, Carles Puigdemont, enfrenta pressões de todos os lados. O partido de esquerda nacionalista e anticapitalista Candidatura de Unidade Popular (CUP) pediu-lhe ontem a declaração imediata de uma República independente da Catalunha. Já o governo, que deu até segunda-feira a Puigdemont para esclarecer se já declarou ou não a independência, insta-o a "recuperar a normalidade institucional" e a "restaurar a convivência entre os catalães".



Em carta ao presidente do governo autónomo catalão, a CUP insiste que a suspensão da declaração de independência no passado dia 10 foi "a perda de uma grande oportunidade" e pede-lhe que reconsidere, pois se a ideia de Espanha é "continuar com ameaças, que o faça com a república já declarada".



O partido diz ainda que, se não há apoios internacionais à independência, esta tem o apoio do povo e isso basta, pois "as pessoas são a única estrutura sólida do país", e só com respeito por elas "seremos capazes de respeitar o que a maioria expressou nas urnas".



Soraya Sáenz de Santamaría, vice-primeira-ministra espanhola, disse, por seu lado, que o diálogo com a Catalunha está aberto, mas "dentro da lei", ou seja, na comissão para reforma do estatuto autonómico cuja criação foi acordada esta semana entre PP e PSOE.



"Não quero uma UE com 98 Estados"

"Se permitirmos (e não depende de nós) que a Catalunha se separe, outros farão o mesmo, e não gostaria nada disso", afirmou ontem o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, negando, de novo, uma mediação da UE no conflito separatista em Espanha. "Não gostaria que, daqui a 15 anos, a UE fosse composta por 98 Estados. Já é difícil com 28, não será fácil com 27 [após o Brexit], mas com 98 creio que seria impossível", concluiu.



"O reconhecimento externo é crucial"

O presidente do PDeCAT e antigo presidente catalão, Artur Mas, afirmou ontem que "o reconhecimento externo é crucial" para que a Catalunha possa ser uma república. "Se um Estado se declara independente e ninguém o reconhece, então é uma independência estética", frisou.



FMI quer fim de "incerteza"

A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, pediu ontem o fim rápido da "incerteza política" em Espanha por causa da ameaça separatista da Catalunha. "A incerteza nunca foi propícia para a estabilidade financeira, para o crescimento e o investimento", sublinhou Lagarde.



Fuga de empresas

Desde o referendo separatista catalão de dia 1, pelo menos 540 empresas já deixaram a Catalunha. O governo espanhol aprovou no dia 6 um decreto-lei para facilitar a transferência para outros pontos de Espanha.