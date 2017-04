Curdos do PKK reivindicam atentado contra quartel da polícia na Turquia

O ministro da Administração Interna turco, Süleyman Soylu, admitiu hoje que a explosão foi um atentado, quando na terça-feira se pensava que tinha sido uma detonação acidental."Primeiro pensávamos que tivesse sido causada pelo veículo (blindado que estava a ser arranjado na oficina). Mas [eles, os rebeldes] tinham escavado um túnel e colocado um explosivo debaixo do chão", explicou Soylu.O PKK indicou que pôs 2.400 quilos de explosivos debaixo do quartel da polícia e justificou o atentado com a "opressão" da população curda.O ministro turco indicou hoje que o túnel foi escavado "de forma rápida" porque a polícia costuma revistar os arredores das suas oficinas e quartéis "todos os meses".De acordo com o governador de Diyarbakir, o túnel teria cerca de 30 metros de comprimento e os explosivos utilizados incluíam RDX, nitrato de amónio e TNT, mas numa quantidade menor do que referiu o PKK.A detonação aconteceu às 07h45 (hora de Lisboa) de terça-feira, perto da esquadra do bairro de Baglar, na parte moderna de Diyarbakir.A explosão também acontece a poucos dias de um referendo na Turquia sobre o reforço dos poderes do presidente Erdogan.O PKK lidera, desde há três décadas, uma rebelião no sudeste da Turquia que já causou dezenas de milhares de vítimas mortais. O conflito ganhou intensidade em 2015, na sequência do colapso de uma curta trégua.