Dá à luz em segredo e deita bebé no caixote do lixo de casa

Jovem de 18 anos foi detida pelas autoridades.

16:04

Angelena Hamilton, de Central Valley, na Califórnia, EUA, foi detida esta quarta-feira, depois ter sido encontrado uma recém-nascida morta dentro do caixote do lixo da família da jovem, que estava à porta de casa para ser recolhido.

Um vizinho notou vestígios de sangue no chão e no caixote e resolveu chamar as autoridades. A polícia chegou ao local e encontrou a bebé já sem vida.

A jovem estudante estava na faculdade e, quando chegou, ficou em choque com o aparato policial montado à porta de casa, onde vive com os pais. Confessou que tinha engravidado e mantido a gravidez em segredo de toda a família.

Na noite anterior, tinha dado à luz no quarto e acabou por colocar a própria filha no lixo, para que ninguém descobrisse.

Às autoridade, a família garantiu que nunca se apercebeu de nada.

A jovem foi levada para um hospital local e tratada, antes de ser detida. Está acusada de homicídio involuntário e maus-tratos infantis.

"É devastador perceber que a vida de um recém-nascido se perdeu assim. A família desta jovem está devastada", assegurou o chefe da polícia Matthew Basgall.

Aguarda-se agora pelo resultado da autópsia ao corpo da bebé para se apurar as causas da morte.