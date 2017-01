Dá namorada como desaparecida 35 anos depois

Robert ‘Bob’ Evans, de Manchester, New Hampshire, nos EUA, alertou a polícia há poucos dias para o desaparecimento da namorada, Denise Beaudin, com quem tem uma filha. Tudo normal à primeira vista, não fosse o facto de Denise estar desaparecida há pelo menos 35 anos.

A mulher norte-americana foi vista pela última vez em 1981, quando tinha 23 anos e a filha era ainda bebé. No entanto, só há pouco tempo o namorado participou o seu desaparecimento, o que já o pôs na mira do FBI como um dos principais suspeitos. É agora procurado pelas autoridades.

A casa onde o casal viveu foi alvo de buscas do FBI, mas os vizinhos afirmam não ter conhecimento de nada. "Não sei nada do caso nem me lembro da senhora. Era muito pequena quando aconteceu tudo", conta uma vizinha ao canal WMUR9.

A investigação apurou que os pais de Denise Beaudin foram os últimos a falar com a desaparecida. Tinham combinado uma visita a casa da filha mas, quando chegaram, encontraram a habitação vazia.

A filha de Denise e Robert tem hoje mais de 30 anos, vive na Califórnia e já tem filhos. Foi questionada pelos investigadores do FBI, mas pediu para se manter no anonimato. O pai de Denise Beaudin ainda é vivo e mora perto de Manchester, aos 80 anos.

Os investigadores asseguram já saber do paradeiro de Robert Evans, mas não querem avançar, para já, com mais informações. "Esperamos que daqui a uma semana ou duas já tenhamos mais detalhes sobre este caso", explica fonte do FBI, que adianta ainda que o caso está envolto em mistérios e reviravoltas.

Ainda assim, as autoridades pediram a todos os que lidaram com Denise Beaudin entre 1976 e 1981 que contactem a polícia de Manchester.

