Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh ameaça de morte príncipe George

Mensagens enviadas à Família Real sugerem que pode acontecer ataque na escola de menino de quatro anos.

Por Catarina Figueiredo | 09:27

O Daesh proferiu ameaças de morte ao pequeno Príncipe George, de apenas quatro anos, filho dos duques de Cambridge, William e Kate. De acordo com relatórios citados pela imprensa britânica, o grupo sugere que o ataque à criança vai ser feito na escola pré-primária que este frequenta, o infantário Westacre Montessori School, em Londres.



De acordo com o jornal The Mirror, as ameaças foram enviadas através do aplicativo de mensagens Telegram, uma plataforma muito utilizada pelo grupo extremista, uma vez que as mensagens são criptografadas e mantém secreta a localização do usuário.



A escola frequentada por George já providenciou medidas para garantir a segurança do pequeno príncipe e das restantes crianças que frequentam o estabelecimento de ensino.



No início deste mês, uma mulher foi detida quando tentava entrar no infantário. Apesar de ter sido indiciada por tentativa de roubo, as verdadeiras razões da suspeita para entrar no interior da escola ainda não são completamente claras.



Esta não é a primeira vez que um membro da família real britânica é alvo de ameaças por parte do Daesh. Em 2015, a Rainha Isabel II também foi ameaçada pelo grupo terrorista.



O príncipe George é o primógénito de Harry e Kate. Os duques, que também já são pais de Carlota, de dois anos, aguardam agora a chegada do terceiro filho.