Daesh arrasa mesquita símbolo do califado

O Daesh destruiu a Grande Mesquita de al-Nuri, em Mossul, símbolo maior do grupo terrorista. Para o primeiro-ministro iraquiano, Haidar al-Abadi, a destruição do templo no qual o líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou em 2014 a criação do califado islâmico é "uma admissão oficial de derrota".A mesquita terá sido arrasada por uma explosão na quarta-feira, numa altura em que o cerco das tropas iraquianas estava apenas a cerca de 50 metros.A agência Amaq, órgão oficial de comunicação do grupo radical, acusou os americanos, dizendo que arrasaram a mesquita num ataque aéreo. "Não atacámos essa zona", foi a resposta das tropas dos EUA. "A responsabilidade pela devastação é inteiramente do Daesh", afirmou o general Joseph Martin, comandante das tropas dos EUA, acrescentando: "Isto é um crime contra a população de Mossul e de todo o Iraque, e é um exemplo que mostra a razão pela qual esta organização brutal tem de ser aniquilada."A mesquita, construída em 1173, era um símbolo de Mossul, sendo famosa pelo minarete inclinado de 45 metros de altura, batizado pelos residentes como "o corcunda".