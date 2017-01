Daesh assassinou 12 pessoas na cidade síria de Palmira

A ONG afirmou que os quatro civis foram decapitados na quarta-feira na praça do Museu de Palmira, enquanto os restantes foram mortos a tiro pelos extremistas na antiga base das tropas russas, que apoiam o Exército sírio, e no teatro romano.O Observatório indicou que em todos os casos os radicais separaram as cabeças dos cadáveres.O grupo de ativistas Comissão geral da revolução síria em Palmira confirmou estas informações na sua conta de Twitter e precisou que quatro pessoas foram mortas em frente do museu, outras quatro na antiga base russa, e as restantes no teatro romano.O Daesh reconquistou Palmira após lançar uma ofensiva a 08 de dezembro contra posições das forças armadas sírias no leste da província de Homs, na fronteira com o Iraque.A primeira vez que os radicais tomaram o controlo da cidade foi a 20 de maio de 2015, mas foram expulsos dez meses depois pelos soldados sírios, apoiados pela aviação russa.Durante esse primeiro período do Daesh em Palmira, o grupo radical levou a cabo execuções extrajudiciais no teatro romano, como ocorreu emsta julho, quando 25 soldados sírios foram mortos a tiro por menores de idade recrutados pelos extremistas.