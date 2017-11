Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh assume autoria de ataque em Nova Iorque

Grupo terrorista islâmico refere Sayfullo Saipov como “um soldado do califado” e elogia o ataque “contra os cruzados na América”.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:53

O grupo radical islâmico Daesh reivindicou ontem o ataque com uma carrinha que, na passada terça-feira, fez oito mortos e uma dezena de feridos numa ciclovia de Nova Iorque. Na reivindicação, publicada no semanário ‘Al-Naba’, o grupo refere Sayfullo Saipov, de 29 anos, como "um soldado do califado".



O grupo classifica o ato do jovem imigrante uzbeque como "um dos mais proeminentes ataques contra os cruzados na América" e acrescenta que foi realizado em resposta ao apelo "para ataques contra cidadãos de países de cruzados envolvidos na aliança contra o Daesh" na Síria e no Iraque.



O presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu à reivindicação. Usando o Twitter, como é habitual, Trump escreveu: "Com base nisso [a reivindicação de autoria do ataque], os militares [dos EUA] atingiram o Daesh com muito maior dureza nos últimos dois dias. Vão pagar um preço elevado por cada ataque contra nós!"



A irmã de Saipov, que vive em Tashkent, Uzbequistão, falou ao telefone com a Reuters e outros meios de comunicação social ocidentais e pediu a Trump que garanta um julgamento justo para o terrorista.



Em sua opinião, Saipov foi alvo de uma lavagem ao cérebro. Diz ainda que falou com ele na véspera do ataque e, conta, "foi uma conversa normal. Ele estava bem-disposto".