Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh contra-ataca e recupera 50% do último bastião perdido para o exército sírio

Grupo jihadista recapturou mais de 40% da cidade de Boukamal.

11:44

O Daesh lançou um contra-ataque e conseguiu recuperar quase metade de Boukamal, um dia depois de o exército anunciar a expulsão dos 'jihadistas' deste último bastião na Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



"O Daesh contra-atacou e recapturou mais de 40% da cidade de Boukamal", no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, disse à imprensa o diretor daquela organização não-governamental, Rami Abdel Rahman.



O exército sírio anunciou na quinta-feira ter recuperado o controlo total de Boukamal, na província de Deir Ezzor, a última cidade na Síria que ainda estava nas mãos do grupo extremista.



Após várias semanas de uma ofensiva apoiada pela aviação russa, as tropas do regime e os seus aliados - milicianos iraquianos, iranianos e do Hezbollah libanês - conseguiram entrar em Boukamal na quarta-feira à noite.



"Mas os 'jihadistas' voltaram a entrar e recuperaram vários bairros no norte, nordeste e noroeste" de Boukamal, precisou Rahman, acrescentando que se registam "violentos combates".