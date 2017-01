Daesh destruiu dois monumentos em Palmira

A primeira vez que os radicais tomaram o controlo da cidade foi a 20 de maio de 2015, mas foram expulsos dez meses depois pelos soldados sírios, apoiados pela aviação russa.



O Daesh reconquistou o controlo de Palmira no início de dezembro, após lançar uma ofensiva contra posições das forças armadas sírias no leste da província de Homs, na fronteira com o Iraque.A primeira vez que os radicais tomaram o controlo da cidade foi a 20 de maio de 2015, mas foram expulsos dez meses depois pelos soldados sírios, apoiados pela aviação russa.A arte e a arquitetura de Palmira testemunham uma encruzilhada de diversas civilizações, onde confluem as técnicas greco-romanas com as tradições locais e influências persas.Nos séculos I e II da nossa era foi um importante centro cultural e ponto de encontro das caravanas da Rota da Seda, que atravessavam o árido deserto do centro da Síria.

Os jihadistas do grupo Daesh destruíram dois monumentos antigos na cidade histórica de Palmira, no centro da Síria, de acordo com o diretor do departamento de Antiguidades."Fontes locais informaram que o Daesh destruiu o Tetrapyle, um monumento de 16 colunas, e fotos de satélite registadas na quinta-feira pelos nossos colegas da Universidade de Boston mostram danos na fachada do teatro romano", disse à Agência France Press (AFP) Maamoun Abdelkarim.A cidade de Palmira, património mundial da Unesco, é um dos mais importantes centros culturais do mundo antigo.