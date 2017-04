Daesh diz que Trump é um "medonho idiota"

Os 'jihadistas' também estão confrontados com uma vasta ofensiva perto de Raqa, o seu bastião na Síria.



O porta-voz do grupo 'jihadista' Daesh apelou hoje aos seus seguidores para atacarem os países que lutam contra a organização no Iraque e na Síria e descreveu o Presidente dos EUA, Donald Trump, como um "medonho idiota".Num registo sonoro difundido nas redes sociais, Aboulhassan al-Mouhajer considerou que os Estados Unidos estão "em queda" e que "se afogaram" porque o país é agora liderado por um "medonho idiota que não sabe o que são a Síria, o Iraque e o Islão".Na mensagem pediu aos soldados do grupo para conduzirem ataques em particular no Iémen, Sinai (Egito), Líbia, na África ocidental, e ainda nos Estados Unidos, Rússia e Europa.