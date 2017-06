Daesh explodiu mesquita histórica em Mosul

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60% 10%

10% 10%

10%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60% 10%

10% 10%

10%

20% Muito satisfeito pub

O Daesh fez explodir, esta quarta-feira, a mesquita de Al-Nuri, em Mossul, no norte do Iraque, onde o líder do grupo extremista declarou o seu califado."As nossas forças estavam a avançar em direção aos seus alvos, na zona história de Mosul, e quando estavam a 50 metros da mesquita de Al-Nuri, o Daesh cometeu outro crime histórico ao explodir as mesquitas de Nuri e de Hadba", referiu o comandante da ofensiva, o general Abdulamir Yarallah, num comunicado divulgado, esta quarta-feira.Foi na mesquita de Al-Nuri que Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Daesh, declarou o seu califado no verão de 2014.