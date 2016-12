Daesh filma imolação de dois soldados turcos

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sem se referir ao vídeo do Daesh, afirmou hoje que a situação em Al-bab está "quase resolvida", adiantando que as forças turcas e os rebeldes do Exército sírio livre estão em vias de ocupar a localidade.No entanto, o ministro da Defesa turco, Fikri Isik, admitiu pouco depois que o Daesh detém três soldados turcos como prisioneiros, sem adiantar mais detalhes."Sabemos que três dos nossos soldados estão nas mãos do 'Daesh' [acrónimo árabe do EI], mas para além disto, tudo o resto são interpretações e não informações confirmadas", disse.O ministro fez estas declarações à cadeia de televisão CNNTürk numa aparente referência ao vídeo, mas assinalou que "não deve ser dada credibilidade a informações não confirmadas", acrescentando numa referência a essa notícia, que na Turquia apenas foi difundida por alguns 'media' da oposição.O Observatório sírio dos direitos humanos (OSDH) indicou hoje que 88 civis, incluindo 24 crianças, foram mortos por bombardeamentos turcos sobre Al-Bab. Ancara, que há várias semanas tenta conquistar este bastião do EI, assegura que estão a ser evitadas as mortes de civis.O estado-maior turco citado pela agência pró-governamental Anadolu reclamou hoje ter "morto 18 terroristas do 'Daesh', incluindo altos responsáveis", e "destruído o quartel-general do EI em Al-Bab".As autoridades turcas ainda não tinham reagido na noite de sexta-feira à divulgação do vídeo do EI. Erdogan pronunciou o seu discurso durante o dia, sem mencionar o assunto.Ozgür Ozel, deputado do partido CHP (social-democrata), principal força da oposição, dirigiu ao primeiro-ministro Binali Yildirim uma questão por escrito onde pergunta designadamente se o governo examinou as imagens e se estas eram fidedignas.No vídeo, um homem que se exprime sobretudo em turco, acusa o Presidente Erdogan de ter permitido à coligação internacional liderada pelos Estados Unidos o acesso à base aérea turca de Incirlik, e apela a "semear a destruição" na Turquia.Ainda hoje, indicou a Anadolu, a polícia turca deteve em Istambul 31 pessoas suspeitas de ligações ao EI, mas não foi precisado se esta ação está relacionada com o vídeo. Em paralelo, cerca de 20 pessoas que pretendiam concentrar-se em Istambul para denunciar "a responsabilidade do governo no assassinato dos dois soldados pelo Daesh" foram presas, informou a agência noticiosa France-Presse.Na quarta-feira, 16 soldados turcos foram mortos em Al-Bab, o balanço mais mortífero registado poe Ancara num único dia desde o início, em 24 de agosto, da sua intervenção militar no norte da Síria contra o Daesh e que também visa as milícias curdas locais que combatem os 'jihadistas'.