Daesh já perdeu 95% do território que conquistou em 2014

Grupo terrorista está perto de ser erradicado do Iraque e da Síria.

Por Lusa | 15:49

O grupo extremista Daesh perdeu 95% do território que conquistou em 2014 na Síria e no Iraque, anunciou a coligação liderada pelos Estados Unidos que combate os 'jihadistas', numa reunião na Jordânia.



"O Daesh perdeu 95% dos territórios que controlava no Iraque e na Síria desde a constituição desta coligação, em 2014", afirmou o representante dos Estados Unidos junto da coligação, Brett McGurk, num comunicado divulgado na quarta-feira à noite na capital jordana.



"Mais de 7,5 milhões de pessoas foram libertadas [do domínio] do Estado Islâmico", acrescentou McGurk, citado esta quinta-feira pelas agências internacionais.



Por outro lado, prosseguiu, o afluxo de combatentes estrangeiros à Síria "quase cessou" e "cada vez mais combatentes eram detidos nas fronteiras".



Brett McGurk referiu-se a "uma base de dados da Interpol com 43.000 nomes" que permite aos países aliados localizar e "deter os combatentes em controlos rodoviários de rotina ou quando tentam passar uma fronteira internacional".



Os recursos financeiros do grupo extremista estão também consideravelmente reduzidos e a pressão não para de aumentar, disse.



"Estamos a exercer uma pressão sobre o Estado Islâmico em simultâneo no terreno e no ciberespaço", onde a luta se trava contra "a propaganda terrorista", afirmou.



Essa pressão é também exercida em resultado de um "reforço da cooperação e da segurança nas fronteiras, da segurança na aviação, das sanções financeiras e da partilha de informações", nomeadamente "para impedir o Estado Islâmico de cometer ataques" nos países aliados.



Em 2014, os 'jihadistas' conquistaram vastos territórios no Iraque e na Síria, controlando então cerca de um terço do primeiro e metade da segunda, e proclamaram um "califado" nessas regiões.