Daesh perde a sua ‘capital’

Milícias apoiadas pelos EUA tomaram a cidade.

Por Ricardo Ramos | 08:47

Milícias sírias apoiadas pelos EUA anunciaram ontem a tomada da cidade de Raqqa, capital do ‘califado’ proclamado pelo Daesh em 2014, num sério revés militar e simbólico para o grupo terrorista, que nos últimos meses foi expulso dos seus principais bastiões na Síria e no Iraque.



A "derrota total" do Daesh em Raqqa foi anunciada após a eliminação dos últimos focos de resistência em redor do estádio da cidade, um dia após a tomada da praça central, onde os jihadistas decapitavam prisioneiros e realizavam as suas paradas militares.



"Operações de limpeza" prosseguiam em vários pontos da cidade para garantir que não existiam armadilhas ou células terroristas adormecidas.



A ofensiva para libertar Raqqa foi lançada em junho pelas Forças Democráticas da Síria, que incluem milícias curdas e árabes e contam com apoio aéreo e material da coligação liderada pelos EUA.