O atirador abriu fogo ainda no exterior da discoteca Reina, situada no lado europeu de Istambul, sobre o Bósforo. Um polícia que estava de serviço no local e uma segurança da discoteca foram as primeiras pessoas a morrer. As câmaras de segurança do estabelecimento mostram o terrorista a entrar no espaço a disparar.



"As pessoas entraram em pânico e saltavam umas por cima das outras para tentar fugir", conta um sobrevivente. "Ouvimos o terrorista gritar ‘Alá é Grande’ enquanto disparava. Ouvimos os passos dele a pisar os vidros partidos. Conseguimos fugir pela cozinha, havia corpos e sangue por todo o lado", relatou outra testemunha.



Pelo menos 39 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas no ataque, incluindo muitos estrangeiros. Entre as vítimas mortais há pelo menos cinco sauditas, dois libaneses, uma israelita e uma franco-tunisina.



Daesh reivindica ataque a discoteca na Turquia



O atirador abandonou a arma no local e fugiu.



A polícia divulgou ontem a fotografia de um suspeito, possivelmente oriundo do Turquestão Oriental, Afeganistão ou Chechénia e afirmou que "pertence ao ramo do Daesh do Turquestão".

O mesmo texto acrescentou que o homem disparou a sua arma automática para "vingar a religião de Deus e em resposta às ordens" do líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi.O grupo descreveu a Turquia como "o servente da cruz".As autoridades turcas já tinham manifestado a convicção de que o grupo radical estaria por detrás do ataque à discoteca em Istambul.